Pontida, Giorgetti: "Per il debito pagheremo 14 miliardi interessi"

(Teleborsa) - "Come ministro Economia mi alzo la mattina e condivido le angosce, le preoccupazioni di tanti imprenditori e famiglie che si alzano con il debito sulle spalle". Lo ha detto il ministro dell'Economiaintervenendo al raduno della Lega a Pontida."Anche io da ministro mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2.859 miliardi. Significa che soltanto l'anno prossimo, per interessi in più dovremo pagare"Con grande equilibrio ma con grande coraggio siamo chiamati a prendere decisioni complicate che a qualcuno daranno fastidio. Lo abbiamo fatto con Superbonus, lo abbiamo fatto con la tassa sugli extraprofitti delle banche", ha detto il titolare del Tesoro spiegando che "si potrà migliorare" la tassazione sugli extraprofitti delle banche, "ma ribadisco che quella tassa è giusta". Il ministro dell’Economia ha quindi letto la lettera di un anziano su un giornale, in cui si sottolineava che la banca ha usato i risparmi suoi e della moglie "a costo quasi zero per dare prestiti a oltre il 4% annuo", e che «tassare l’extraprofitto sarebbe giusto e doveroso,"Se crediamo nel futuro, se crediamo in chi investe sulla famiglia e l’impresa, con la stessa logica, come governoha concluso Giorgetti.