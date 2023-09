Covid, campagna vaccinale al via con una settimana di anticipo: prime dosi già dal 25 settembre

(Teleborsa) - Ilsono in arrivo circadi vaccini anti-Covid. Si tratta soprattutto di vaccini Pfizer e di una piccola scorta del vaccino Novavax. La richiesta di anticipare i tempi dellaè arrivata direttamente dal Ministero della salute che ha scritto le Regioni per informarle sull’arrivo a breve delle dosi di vaccino aggiornato per coprire le nuove varianti di Sars-CoV-2. Le somministrazioni saranno effettuate da farmacie e medici di famiglia. "Stiamo valutando la distribuzione con le Regioni: conteremo probabilmente – ha precisato il ministro Schillaci – sulle farmacie ma soprattutto sui medici di medicina generale".A partire dalla prossima settimana quindi saranno disponibili i nuovi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Xbb, attualmente in circolazione (e non più dal 2 ottobre), come annunciato anche dal ministro. "Le– si spiega in una comunicazione del ministero alle Regioni – avverranno comunque dalla settimana del 9 ottobre".La prima tranche di vaccini sarà prioritariamente destinata ai(over 80 in su) e agli. Il vaccino come noto è raccomandato in particolare a over 60, pazienti fragili, donne in cinta e operatori sanitari (oltre 20 milioni di italiani).