PNRR, via libera UE a modifiche piano Italia

(Teleborsa) - Ilha adottato oggi ala decisione di attuazione che approva il. Il piano modificato italiano riguarda, tra cui gli incentivi all'efficienza energetica nell'ambito del cosiddetto "Superbonus", l'aumento delle strutture per l'infanzia, lo sviluppo dell'industria spaziale e dell'industria cinematografica e il trasporto sostenibile, tra le altre cose. L'Italia aveva chiesto formalmente di modificare il proprio PNRR l'11 luglio 2023, in quanto il piano era parzialmente non più realizzabile a causa di circostanze oggettive.Ladel Consiglio Ue si basa sulladellasecondo cui le modifiche proposte dall'Italia sono giustificate e non influiscono sulla pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza del suo PNRR. Il costo totale stimato del Pnrr modificato rimane invariato, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti."Questa mattina insieme ai miei omologhi degli Affari europei riuniti a Bruxelles per il Consiglio Affari generali abbiamo adottato la Decisione che accoglie definitivamente le richieste di modifica, presentate dal governo italiano, di alcuni obiettivi relativi alla quarta richiesta di pagamento del PNRR – ha commentato con una nota il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,–. Si tratta di un risultato molto importante che premia il lavoro svolto in questi mesi e che accogliamo con grande soddisfazione"."Questo risultato positivo – ha aggiunto il Ministro Fitto – è frutto di un'intensa e proficuatra il governo e la Commissione europea, e consentirà all'Italia di presentare la relativa richiesta di pagamento e di avviare la procedura per l'esborso dei 16,5 miliardi di euro previsti per ladel PNRR".Oggi in Parlamento è anche giornata disull'attuazione del PNRR.ha sottolineato che su 15,9 miliardi di euro di interventi del PNRR definanziati in base alla revisione del Piano elaborata dal governo, circa il 46% riguarda progetti dele "non tutti erano segnalati come critici nell'attuazione". In particolare, la Svimez stima che quelle che interessano interventi localizzati nelle regioni meridionali ammontano a 7,6 miliardi, ossia quasi il 48%: le risorse liberate dal definanziamento delle misure "Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità" e "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" vengono destinate al finanziamento degli incentivi alle imprese previsti nell'ambito della nuova "". Questo fa sì che la quota Sud degliscenda a circa il 46%. La Svimez ha quindi sottolineato la necessita' di "individuare subito fonti alternative di finanziamento per le misure stralciate dal Piano"., Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di, inha fatto sapere che "a febbraio di quest'anno, Terna ha avviato interlocuzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per nuovi interventi da inserire nella revisione del PNRR, nell'ambito del capitolo". "Nel dettaglio – ha spiegato –, nella misura per le reti del trasporto elettrico, sono stati inclusi tre interventi per un contributo complessivo di 840 milioni di euro: 500 milioni di euro per la tratta est del, il cavo elettrico sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania (mentre la tratta ovest ha ricevuto pochi giorni fa l'autorizzazione del MASE), 200 milioni di euro per il collegamento in corrente continua tra la Sardegna, la Corsica e la Toscana (SA.CO.I. 3, che ha ricevuto tutte le intese regionali in attesa del decreto autorizzativo del MASE) e, in ultimo, 140 milioni di euro per la realizzazione di progetti sullo sviluppo dellee delle".Il direttore di Enel Italia,, ha invece comunicato che ammontano ai progetti del gruppoper il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di essi, circa 3,5 miliardi sono destinati a interventi per il potenziamento della rete, in particolare per lee per migliorare la resilienza a fronte di. Gli altri investimenti riguardano lo stabilimento diper la produzione di pannelli fotovoltaici (89 milioni), i progetti sull'idrogeno (142 milioni), la manutenzione straordinaria della diga diin Sicilia, il progetto per la rete di teleriscaldamento diin Toscana (in totale 34 milioni) e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica (38 milioni).È necessario "velocizzare ildelle, garantire l'utilizzo dei contratti esistenti, prevedere una revisione dei prezzi individuando meccanismi che riflettano gli aumenti delle dinamiche inflattive, semplificare le attività di rendicontazione per renderle più veloci", ha però aggiunto Lanzetta.