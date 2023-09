AATech, risultato netto adjusted 1° semestre negativo per 210mila euro

AATech

(Teleborsa) - Il Grupponel primo semestre ha riportato uned un risultato netto adjusted pari a -0,21 milioni di euro.Ilè pari a 0,62 milioni di cui 0,3 milioni di ricavi delle vendite. b risulta pari a -0,814 milioni ea -0,245 milioni, al lordo dei costi afferenti alla quotazione e spesati nel corso del 1° semestre 2023 per 0,569 milioni di euro, per i quali è previsto il ricorso al credito d’imposta ai sensi della Legge di Bilancio 2023.Il Totale attivo è pari a 8,14 milioni, afferente principalmente per 2,64 milioni di euro al portafoglio di partecipazioni in imprese collegate (Termo S.p.A. al 15,99%, Ulixes SGR al 20%, Aion Tech al 10% e HPS Holding all’1,49%) e per 1,90 milioni agli investimenti e aicosti di sviluppo legati al potenziamento delle piattaforme tecnologiche.