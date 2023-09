BCE, Schnabel: "Aspettative di inflazione si sono rafforzate"

(Teleborsa) - "nelle indagini e sui mercati restano elevate e". Lo ha confermato, membro del comitato esecutivo della BCE, in un intervento all'Associazione Bancaria tedesca, presentando anche alcune slide relative all'inflazione, al PIL, ai tassi di interesse ed al costo dei prestiti.La banchiera, che è una rigorista e propende per una politica generalmente più austera, ha poi aggiunto cheAffermazioni che sembrerebbero tradire unadi interesse nell'Eurozona e per una linea più restrittiva della politica monetaria."Le indagini segnalano un indebolimento della crescita e dell'occupazione nell'eurozona", ha aggiunto Schnabel, indicando la resilienza del mercato del lavoro e la crescita dei redditi reali come fattori che, al tempo stesso, supportano l'economia e l'inflazione., ha confermato l'esponente della BCE, indicando che "gli aumenti del costo unitario del lavoro sono il maggior contributore all'inflazione interna, mentre gli utili contribuiscono meno".