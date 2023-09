Decreto Sud, Barone (Ficei-Asi): "Zes unica per il Mezzogiorno non ci convince per nulla"

(Teleborsa) - "Burocrazia, Zes, Sud, Decreto Sud, tutti argomenti che interessano le Asi e lo sviluppo economico del nostro Paese, in particolare del Mezzogiorno". Questi – spiega– i temi al centro della tappa di apertura del seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo del territorio", promosso dall'Asi (Area di Sviluppo Industriale) di Benevento e dalla Ficei (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione). "I Consorzi Asi – prosegue– possono dare un contributo importante per lo sviluppo dei territori. Nei nostri agglomerati abbiamo le principali aziende: Stellantis, Leonardo, Nestlé, tutto il settore farmaceutico. Per noi, quindi, lo sviluppo economico è un qualcosa di importante rispetto anche a quello che si può creare sul fronte occupazione. I nostri temi sono i temi legati al mondo dello sviluppo, dell'impresa e dell'Industria"."Assolutamente sì però purtroppo da mesi stiamo facendo una battaglia con il Governo e con alcuni ministeri perché stranamente siamo stati esclusi da soggetti attuatori e beneficiari delle risorse del PNRR. Questo malgrado una legge dello Stato degli anni '70 ci deleghi funzioni strategiche in materia di depurazione, fognature, viabilità. Quindi da una parte abbiamo una delega dello Stato per queste funzioni e dall'altra ci hanno escluso dal PNRR: noi, attraverso i nostri uffici, abbiamo grandi capacità e competenze per lo sviluppo dei progetti e anche per accedere ai finanziamenti e, viste le difficoltà a spendere le risorse previste dal piano, secondo me questo è un grave errore. Stiamo chiedendo continuamente al governo, e lo ripeteremo oggi in questa quattro giorni, di modificare la norma e consentire alle Asi di essere soggetti beneficiari"."Noi, come consorzi Asi e Ficei, eravamo favorevoli all'ampliamento della Zes però la Zes unica, concepita come deciso dal ministro Fitto e dal governo – è stato ieri pubblicato il decreto – non ci convince per nulla. Negli altri paesi dove le zone franche hanno funzionato – a iniziare dalla Cina di fine anni Settanta, passando per Polonia, Bielorussia e altri paesi – non ci sono Zes così estese, ci sono porzioni di territorio depresse che hanno avuto questi benefici per attrarre investitori. Pensare di fare una Zes unica e confondere le aree metropolitane e maggiormente sviluppate con quelle depresse non credo che sia una buona cosa. Poi c'è tutto il problema legato all'accentramento, alla autorizzazione unica in capo al dipartimento di coesione. Su questa vicenda faremo battaglia: una procedura che prevede diversi passaggi, con l'approvazione dell'autorizzazione unica del più piccolo paese del Mezzogiorno che deve passare da Palazzo Chigi al dipartimento di Coesione, non mi sembra una procedura di semplificazione, tutt'altro".