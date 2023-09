Denaro su TIM. La borsa vede più vicina una soluzione sulla rete unica

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - I riflettori del mercato restano puntati sul titoloche si muove in buon rialzo in linea con l'intero listino milanese, ampliando la performance positiva della vigilia.La Borsa specula sul titolo della compagnia telefonica che balza dell'1,62% dopo la lettera diinviata al Governo per un dialogo sulla rete con prove d’intesa prima dell’offerta di KKR.Una risposta non è ancora arrivata, ma secondo fonti vicine al MEF, l'esecutivo sarebbe pronto a convocare i francesi nei prossimi giorni.