Eni, buyback per oltre 10 milioni di euro

Eni

Società del cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, l’11 settembre 2023, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback, complessivamente(pari allo 0,02% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,9723 euro per azione, per unpari aA partire dall’avvio della seconda tranche del programma di buyback (finalizzata a riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi), Eni ha acquistato 4.017.606 azioni proprie (pari allo 0,12% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 59.273.258 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023 e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback, Eni detiene 96.565.356 azioni proprie pari al 2,86% del capitalesociale.Nel frattempo, in Borsa, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 15,21 euro.