Eni supporta la Libia a seguito delle alluvioni

Eni

(Teleborsa) - A seguito delle devastanti alluvioni causate della tempesta Daniel che hanno colpito lala settimana scorsa,, in collaborazione con il comitato di emergenza della Libyan National Oil Corporation (NOC), ha assicurato laper dare supporto alle persone colpite dal disastro.Eni ha fornitoda letto (comprese tende, letti, coperte, cuscini), nonché generatori elettrici mobili.Attraverso la, Eni e NOC hanno anche fornitosotto forma didi soccorso dotati di cibo e acqua potabile, unità die di salvataggio di emergenza.Eni è presente in Libia dal 1959, le sue operazioni sono svolte attraverso una joint venture Eni-NOC, Mellitah Oil and Gas.