Manovra, Giorgetti: occorre tornare ad una politica fiscale "prudente"

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato di non essere spaventato dalla Commissione europea ma dalle "valutazioni dei mercati che mi comprano il". Nel suo intervento al convegno "Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia" ieri a Roma, Giorgetti ha parlato della necessità di bilanciare in manovra le necessità dei diversi ministeri e la volontà dell’Italia di procedere con una politica economica “prudente”. Le richieste da parte deie dei"sono sempre ben al di là delle possibilità – ha sottolineato –. A un certo punto però si tira una linea, il bilancio deve quadrare: il Parlamento a breve dovrà approvare il numeretto del deficit sotto la linea in sede. Bisogna che sia un numero ragionevole che dimostri la volontà del Paese di tornare a una politica fiscale prudente"."Certamente per chi è indebitato l’non è stato positivo. Noi abbiamo un debito per cui lo spread di tassi di interesse rispetto all’anno scorso fa sì che lasia stata portata via dalla rendita finanziaria", ha spiegato Giorgetti. "Se i tassi fossero rimasti quelli dell’anno scorso o di due anni fa avevo 14-15 miliardi in più da mettere sul fisco ma non ci sono più. Si farà più fatica ma si fa", ha assicurato. Il ministro ha poi dichiarato che la manovra è "in alto mare". "Aspettate una settimana, la prossima arriva la Nadef", ha aggiunto.Nel suo intervento il ministro Giorgetti ha sottolineato anche la necessità di fare investimenti nella. "Per fare la transizione green devi finanziare tanto, come gli Usa. Se vuoi fare una battaglia strategica per l’devi essere coerente: per essere autonomo e green bisogna investire, altrimenti è una battaglia in cui ti dai martellate sui…Ti dai le martellate", ha dichiarato.Giorgetti è tornato anche sul, criticandone l'enorme impatto finanziario sui conti pubblici. "Per un paese come l’Italia che ha 80 miliardi al minimo, purtroppo in continuo aumento, di superbonus da pagare sul debito nei prossimi 3-4 anni, e spese importantissime di investimento, finanziate con i prestiti del, che vanno sul bilancio e sono spese a tutti gli effetti, è matematicamente impossibile rispettare quellache in qualche modo si vorrebbe introdurre» in Europa, ha sottolineato. Giorgetti ha quindi sostenuto che la situazione delproviene da "eredità più o meno giuste e giustificate, perché una cosa è il Next generation Eu e un’altra è il superbonus". Probabilmente, ha aggiunto il ministro, "riusciremo a trovare alla fine un punto intesa"."Questo è un momento decisivo, i giornali sono piene di ipotesi legate alla manovra", ha infine sottolineato il ministro dell’Economia, "il crocevia storico è quello che abbiamo discusso nell’ultimoè la nuovache si dovrà tradurre in un nuova disciplina di bilancio".