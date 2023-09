Websolute, ricavi stabili e risultato negativo nel 1° semestre

Websolute

(Teleborsa) -nel 1° semestre ha riportato un, rispetto a -0,21 milioni al 30 giugno 2022, dopo imposte per 219mila euro ( 87mila al 30 giugno 2022).Ilsi attesta a 11,16 milioni, in linea rispetto agi 11,20 milioni al 30 giugno 2022. Idelle Vendite e delle Prestazioni si attestano a 10,32 milioni, rispetto ai 10,50 milioni del 2022. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 1,38 milioni, in incremento del 54,8% rispetto ai 0,89 milioni del 2022, mentre l'EBIT è positivo per 0,21 milioni, in miglioramento rispetto a -0,08 milioni del 2022 e l’EBIT adjusted si attesta a 0,31 milioni.L’è pari a 2,53 milioni, in miglioramento del 21,7% rispetto ai 3,24 milioni al 31 dicembre 2022.