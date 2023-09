6 italiani su 10 felici grazie al lavoro: la ricerca di Heineken italia

(Teleborsa) - Ilfonte di stress? Contrordine! Per 6 italiani su 10 è(soprattutto per i, l’81% tra i 18 e i 24 anni). Un approccio nuovo quello dei nostri connazionali al mondo del lavoro, che è sicuramente cambiato negli ultimi 3 anni, dopo la pandemia. Ma quali caratteristiche dovrebbe avere un lavoro (e cosa dovrebbe offrire un’azienda) per dirsi “ideale”? Non possono mancare condizioni economiche eque e ambiente di lavoro positivo (una priorità per quasi 5 lavoratori su 10), un buon(citato dal 44% degli intervistati), oltre alla stabilità contrattuale (37%) e alla buona reputazione dell’azienda (31%).Insomma, avere unoalto è importante, ma oggi da solo non basta più! È questa la fotografia scattata dallo studio “”, realizzata da AstraRicerche per Heineken Italia (leader nel settore della birra in Italia, che dà lavoro ad oltre 2.000 persone considerando anche Partesa) su un campione di oltre 1.000 connazionali lavoratori di età compresa tra i 18 e i 65 anni.“Heineken Italia ha da sempre a cuore il benessere delle persone, con cui condivide il piacere di stare insieme, la passione e la determinazione di guidare la crescita del mercato in maniera sostenibile. Un rapporto che si traduce in formazione, sviluppo della leadership diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione, ma anche nella ricerca del benessere, per far crescere e valorizzare le risorse, dare loro stabilità e prospettive”, ha dichiarato, People Director diItalia. “Per questo abbiamo voluto indagare come sono evolute le esigenze delle persone negli ultimi anni, per capire quali fossero le aspettative dei lavoratori e i risultati ci confermano che siamo sicuramente sulla strada giusta e ci rendono orgogliosi dei grandi passi avanti fatti sinora”.Il 2020 è stato l’“anno zero” che ha portato gli italiani a diverse, anche sul fronte del lavoro. C’è chi ha cambiatoo ha provato a farlo (poco meno di 4 italiani su 10 per l’esattezza) soprattutto per cercare una migliore(41.4%). Un fenomeno globale conosciuto negli Stati Uniti come “”, che nel 2022 in Italia ha visto coinvolte 2 milioni e 198 mila persone (+13,8% rispetto al 2021). Eppure, nel 2023, le prime ricerche confermano che non tutti sono stati soddisfatti dal cambiamento: il 41% di chi ha cambiato lavoro si è già pentito.Ma, allora, cosa cercano davvero i lavoratori e cosa si aspettano dall’azienda per cui lavorano? Lo studio AstraRicerche – Heineken Italia ha individuato le 5 leper il lavoro perfetto: quasi la metà degli italiani (46%) vorrebbe delle condizioni economiche adeguate e un buon ambiente di lavoro, dove si respira un clima sereno tra i colleghi e coi superiori. Seguono un buon bilanciamento tra vita privata e professionale (44%) e la stabilità contrattuale (37%). Ma non solo. Attenzione anche alla reputazione dell’azienda (31%), data principalmente dall’impegno nella sostenibilità (39%) e dall’attenzione alle tematiche legate alla Diversity, Equity and Inclusion (37%).