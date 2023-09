Al via il nuovo programma didattico 2023-2024 di Fondazione Pirelli Educational

(Teleborsa) - Si terrà onlinealle ore 17.00 la presentazione, rivolta ai docenti e a tutte le persone interessate, del nuovo programma educational 2023/2024 “”, a cura della Fondazione Pirelli, che dal 2013 organizza laboratori sulla storia e la cultura d’impresa aziendale,tra saperi scientifici e sperimentazione artistica. I nuoviaccompagneranno gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie in un viaggio alla scoperta dell’azienda e della sua capacità di raccontare e farsi raccontare. Saranno immagini, suoni e soprattutto parole, con il loro valore e significato, ad animare il mondo di Pirelli: oltre 150 anni di storia e attualità dalla A alla Z.Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto il coinvolgimento di oltreprovenienti da tutta Italia, quest’anno i percorsi, rivolti ai giovani delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, saranno realizzati attraverso laboratori in presenza, webinar con podcast e piattaforme interattive, visite guidate alla, al Centro di Ricerca e Sviluppo aziendale e al quartiere Bicocca a Milano.In particolare lepotranno visitare la Fondazione per avvicinarsi alla realtà degli, sperimentare con parole e suoni per creare brevi poesie sulla gomma e scoprire, attraverso giochi e quiz, come si realizza un pneumatico sostenibile. Le scuole secondarie di I grado conosceranno i più importanti campioni del mondo delle gare, le storie nascoste dietro alle fotografie di grandi artisti internazionali, l’importanza della lettura e il mondo della robotica. Infine con lesi approfondirà l’evoluzione della comunicazione visiva di Pirelli, la storia del design e le innovazioni tecnologiche introdotte nei laboratori di Ricerca e Sviluppo lungo il corso del tempo.Martedì 3 ottobre 2023 alle ore 17.00 iavranno inoltre la possibilità di visitare in presenza la Fondazione Pirelli in un tour a loro dedicato. L’è obbligatoria fino a esaurimento posti.