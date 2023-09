Autostrade per l’Italia al "Safety Expo 2023", tecnologie innovative per tutelare lavoratori

(Teleborsa) -partecipa al "", l'evento di riferimento in Italia per lae sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi, in programma nel polo fieristico di, dal 20 al 21 settembre. Un’occasione di confronto con le Istituzioni, associazioni, esperti e aziende, con un'agenda di oltre 100 appuntamenti e più di 300 aziende espositrici. Un appuntamento irrinunciabile per i tantissimi professionisti del settore che scelgono la manifestazione per conoscere, formarsi, ma soprattutto confrontarsi con i massimi esperti del settore.Nellaladi Autostrade per l’Italia ha partecipato al seminario “Salute Sicurezza ed Ambiente - Il ruolo della compliance nei percorsi verso l’eccellenza”, con il Direttore Group Hse di Aspi,Obiettivo dell’evento è costruire una cultura della sicurezza che dia valore e dignità al lavoro, attraverso l'applicazione chiara e sostenibile delle normative e l'uso di tecnologie e soluzioni innovative per tutelare ie ridurre il“L’impegno del Gruppo Autostrade per l’Italia - afferma- è orientato verso la missione 'zero incidenti'. Significa puntare sul coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli stakeholder (persone, sindacati, operatori della filiera). Il percorso parte dalla conformità normativa e dalla continuità operativa per puntare all’eccellenza mediante un progressivo cambio di paradigma che fa della sicurezza non solo un obiettivo da perseguire, ma un valore, vissuto e consolidato nella cultura del lavoro quotidiano mediante la diffusione degli strumenti di leadership di cui ci stiamo dotando (dalla stop work authority, ai Safety walk, ai 3 minuti della sicurezza). Gli HSE manager e tutte le persone che lavorano nei dipartimenti HSE delle società del Gruppo sono dei facilitatori del processo di trasformazione, e costruiscono quotidianamente la sinergia con la business line attraverso l’applicazione e il miglioramento continuo in termini di prestazione. Siamo fermamente convinti che l'integrazione dell'HSE nei processi di business sia il volano per un miglioramento complessivo e i nostri HSE manager ricoprono un ruolo chiave all'interno di una squadra in cui tutti contribuiscono a migliorare il gruppo”.