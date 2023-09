Bank of Japan conferma una politica ultra-accomodante

(Teleborsa) -, per stimolare l'economia ristagnante, con una politica incentrata su tre strumenti: tassi di interesse negativi, controllo della curva dei rendimenti, quantitative easing.Il comitato di politica monetaria guidato dal governatore Kazuo Ueda ha lasciato ie quelli, spiegando che manterrà l'allentamento monetario per sostenere la crescita dei salari e dell'inflazione.Confermata anche la(YCC o Yield Curve Control) che consente ai rendimenti dei bond governativi di fluttuare in una banda di oscillazione fissa fra il -0,5% ed il +0,5%. In realtà, la BoJ non è intervenuta subito negli ultimi mesi al superamento dello 0,5% ed ha consentito ai rendimenti dei bond di salire sino all'1%, motivo per cui si pensava che la politica accomodante fosse vicina al termine.Mantenute anche le misure di, che prevedono l'acquisto di(J-REIT) per importi rispettivamente di circa 12 trilioni di yen e 180 miliardi di yen ein modo da mantenere l'ammontare complessivo invariato sui 2 trilioni di yen... Il ritmo della ripresa nelle economie d'oltreoceano ha rallentato - ha spiegato il Board - condizionando lee la, che sono rimaste più o meno, grazie anche all'attenuazione dei vincoli alle catene di approvvigionamento. Sul fronte dei, il tasso di aumento su base annua dell'indice dei prezzi al consumo è statorispetto a qualche tempo fa, principalmente a causa del ribasso dei prezzi dell’energia", m "ledi inflazione hanno mostrato nuovamente alcuni".La Bank of Japan assicura che "pQQE) e con il controllo della curva dei rendimenti (YCC)ad assicurare il raggiungimento con dell'obiettivo di stabilità dei prezzi. E continuerà ad espandere la base monetaria fino a quando il tasso di crescita dell'inflazione osservata sarà superiore al 2% e si manterrà stabilmente al di sopra dell’obiettivo. La BoJ inoltre assicura che, soprattutto alle imprese ed ai mercati finanziari, e non esiterà ad adottare".