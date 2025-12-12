Borse asiatiche in buon rialzo, il focus si sposta sulla Bank of Japan

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari asiatici
, dopo che S&P 500 e il Dow Jones solo saliti nella notte, dopo un aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve meno hawkish del previsto. Ora l'attenzione è focalizzata sulla decisione di politica monetaria della Banca del Giappone del 19 dicembre
.
Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che mostra una plusvalenza dell'1,37%, così come Shenzhen
(+0,80%) e Shanghai
(+0,41%).
Ottima la prestazione di Hong Kong
(+1,63%); come pure, positivo Seul
(+1,38%). In moderato rialzo Mumbai
(+0,45%); con analoga direzione, buona la prestazione di Sydney
(+1,19%).
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,95%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,85%.