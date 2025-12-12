Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Borse asiatiche in buon rialzo, il focus si sposta sulla Bank of Japan

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari asiatici, dopo che S&P 500 e il Dow Jones solo saliti nella notte, dopo un aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve meno hawkish del previsto. Ora l'attenzione è focalizzata sulla decisione di politica monetaria della Banca del Giappone del 19 dicembre.

Giornata di guadagni per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra una plusvalenza dell'1,37%, così come Shenzhen (+0,80%) e Shanghai (+0,41%).

Ottima la prestazione di Hong Kong (+1,63%); come pure, positivo Seul (+1,38%). In moderato rialzo Mumbai (+0,45%); con analoga direzione, buona la prestazione di Sydney (+1,19%).

Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,95%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,85%.
