Cofle annuncia importante accordo commerciale in Francia

Cofle

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore auto, annuncia che che la, ha concluso uno strategicocon il, che vanta il più vasto network di distribuzione nel settore dell'aftermarket automobilistico in Francia, e fornisce parti ed equipaggiamento per veicoli a meccanici, carrozzieri e centri auto.L’accordo prevede la distribuzione dei prodotti Cofle attraverso la piattaforma internazionale del nuovo partner, consentendo così a Cofle di estendere la sua portata a livello globale e raggiungere una clientela più vasta.Grazie a questo accordo e all'aumento degli ordini da parte dei clienti di lunga data, nonché delle trattative in corso, ildi euro per la divisione Independent Aftermarket (IAM), generato completamente dalle operazioni commerciali di Cofle France.