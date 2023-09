Salone Nautico, la visita di Meloni: intesa con la Liguria, sboccati 230 milioni di opere strategiche

(Teleborsa) - Il Governo ha firmato un accordo con la Regione Liguria che sblocca oltresuin diversi settori. Alla firma, avvenuta al, presente la presidente del Consiglio,, che ha spiegato che "ci sono circa 85 investimenti strategici". Meloni ha citato i 29,5 milioni aggiuntivi per il canale scolmatore Basagno a Genova (ne sappiamo qualcosa, annosa vicenda e opera fondamentale per la messa in sicurezza della città dal rischio idrogeologico), gli interventi per la mitigazione del rischio del bacino del fiume Entella, gli 83 milioni per il potenziamento della regione specie con nuove strade, il completamento del nuovo terminal dell'aeroporto di Genova, del bacino di carenaggio del porto di Genova e l'adeguamento della stazione di Ventimiglia."Laè stata la più veloce, come molto spesso accade, nella definizione dell'– ha dichiarato Meloni prima della firma –. Ma è solo il primo esempio di una nuova stagione della capacità che avrà l'Italia per spendere i fondi europei. Vogliamo rappresentare una nazione responsabile, capace, in grado, quando attraversa le difficoltà, di non raccontare al mondo che disperde le risorse ma che è la prima e la più brava a spendere quelle risorse"."Cerchiamo di far sì che l'Italia, troppo spesso fanalino di coda nella spesa dei fondi europei, diventi invece una nazione che sia di esempio su questo" ha dichiarato Meloni nel suo intervento al salone nautico di Genova. E ha concluso: "l'è non perdere nemmeno un euro perché l'non se lo può permettere"."Ilè una dellepiùche l'Italia possiede", ha aggiunto . "La settimana scorsa - ha ricordato Meloni - è stato presentato il. Il Governo ha ascoltato e raccolto le isatnze che venivano dalle imprese. E dalla prossima legge di bilancio noi abbiamo un collegato legato all'economia del mare". "E con questo collegato - ha assicurato - risponderemo alle richieste che arrivano dalle istanze del settore".La presidente del Consiglio è stata accolta dal presidente di Confindustria Nauticainsieme con il presidente della Regione Liguria, il sindaco di Genovae il prefetto"In base alle ricerche storiche Giorgia Meloni è il primo primo ministro che visita il Salone nautico internazionale di Genova dal 1986, era presidente del Consiglio. Gli va un ringraziamento doppio perché interrompe una lunga assenza da parte dei vertici istituzionali del nostro Paese", ha sottolineato il presidente Toti.