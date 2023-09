Air France-KLM, maxi ordine di Airbus per rinnovare flotta a lungo raggio

Air France-KLM

(Teleborsa) - Il gruppoha annunciato l'intenzione di effettuare unper perseguire, a beneficio della performance ambientale ed economica del gruppo.L'ordine coprirà- con- con le prime consegne previste nel 2026 fino al 2030. Si tratterà di un ordine "evolutionary" - si legge in una nota - che fornirà al gruppo la flessibilità di allocare gli aeromobili all'interno del proprio portafoglio di compagnie aeree, in base alle dinamiche di mercato e alle condizioni normative locali."Questo nuovo ordine rappresenterà un passo importante nel rinnovamento della flotta del gruppo - ha commentatodi Air France-KLM - L'Airbus A350 è un aereo all'avanguardia con un eccellente track record presso Air France, dove è rapidamente diventato uno dei preferiti dai passeggeri e dall'equipaggio sin dalla sua entrata in servizio nel 2019.: è un aereo più silenzioso, più efficiente nei consumi e più conveniente rispetto a generazioni precedenti e sarà determinante per aiutare il gruppo a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, tra cui -30% di emissioni di CO2 per passeggero-chilometro entro il 2030".Questi velivoli, vale a dire l'Airbus A330 e il vecchio Boeing 777. Questo nuovo ordine si aggiungerà a un ordine esistente di Air France-KLM per 41 Airbus A350-900 per Air France, di cui 22 consegnati fino ad oggi.