Cassa Centrale, Manuela Acler nominata Chief General Counsel

(Teleborsa) -rende noto che, dal prossimo 1° ottobre, assumerà la responsabilità delladella Capogruppo, a diretto riporto dell’Amministratore DelegatoLa nuova Direzione, che include l’Area Affari Societari e Partecipazioni e l’Area Legale, nasce con l’obiettivo di costituire ilnella gestione delle tematiche di. In linea con le best practices di sistema, svolgerà un importante ruolo nel tutelare gli interessi societari e giuridici del Gruppo, a supporto degli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2023-2026.Dopo aver esercitato la libera professione di Avvocato, Manuela Acler ha iniziato il suo percorso professionale all’interno di Cassa Centrale Banca dove ha maturato una profonda conoscenza e un’esperienza sempre più ampia sui temi legali, societari e di compliance in ambito bancario, contribuendo alla nascita del Gruppo Bancario Cooperativo il 1° gennaio 2019.La guida dellaverrà, Responsabile del Servizio Metodologie Pianificazione e Reporting, che fa parte dello staff della Direzione Compliance dal 2018.