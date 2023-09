McDonald’s apre un nuovo ristorante a Baranzate

(Teleborsa) - Si è tenuta al’inaugurazione del nuovo ristorantesituato in via Milano 252; nel locale lavorano 50 persone.Fra i temi al centro del progetto, l’inclusione, la sostenibilità ambientale e la tutela della qualità. L’obiettivo è quello di investire sulla formazione e sulladelcreando posti di lavoro sicuri e offrendo ai giovani importanti occasioni di crescita.Il ristorante è completo di corsia, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova ancheche, luogo ideale per una colazione o una pausa, offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive.Ilha 180 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato digrazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.È previsto anche uno spazio dedicato aiin sala e, per intrattenerli durante la loro permanenza.Il nuovo ristorante di Baranzate sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 24:00, venerdì e sabato dalle 7:00 alle 2:00; mentre il servizio McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 1:00, venerdì e sabato dalle 7 alle 3:00. Nel locale, sarà inoltre attivo il servizio diMcDonald’s Baranzate, inoltre, è “”, il progetto di forestazione urbana della Città metropolitana di Milano nato per valorizzare e implementare le aree verdi e giungere, così, alla piantagione di 3 milioni di alberi entro il 2030. In proposito McDonald’s ha contribuito a donare numerose piante che verranno messe a dimora nel Comune di Bollate.“Sono molto felice di questa apertura; di aver dato l’opportunità a tanti ragazzi di Baranzate e non solo, di poter lavorare. E di aver dato alle famiglie, ai giovani una nuova destinazione, un punto di ritrovo. Inoltre, il sostegno al progetto Forestami rimane un’attività in linea con uno dei Valori più importanti di McDonald’s, la Comunità. Supportando progetti legati al sociale e all’ambiente diamo un vero e concreto contributo alle Comunità Locali”, afferma, Licenziatario McDonald’s di Baranzate e altri 21 ristoranti tra Milano e Hinterland.Per, Assessore al Territorio e Sistemi verdi, Regione Lombardia: "La Regione ha voluto essere qui oggi per dimostrare gratitudine e riconoscenza al coraggio e alla passione di fare impresa in un momento difficile, in una realtà complessa. La possibilità di coniugare lavoro e tutela del pianeta rende questo un luogo di eccellenza. Dove c'è comunità c'è più sicurezza, abbiamo bisogno di questi presidi".Secondo, Vicesindaco Città Metropolitana di Milano e Sindaco di Bollate: "Questa nuova iniziativa imprenditoriale è un importante segnale per l'area metropolitana di Milano. Particolarmente significativa l'attenzione al tema della sostenibilità, alla tutela del territorio e all'inclusività. Come istituzioni siamo vicini agli imprenditori e dobbiamo favorirli sempre di più liberandoli dalle pastoie burocratiche".Tra gli altri hanno preso parte all’evento:, Consigliere Città Metropolitana di Milano, delegato allo Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università, Forestazione urbana e Progetto ForestaMI, Coordinamento Fondi Europei;, Consigliera Città Metropolitana di Milano, delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità;, Consigliere Città Metropolitana di Milano e Presidente prima commissione Bilancio e patrimonio.