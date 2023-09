Piaggio emette bond 250 milioni 2030 e rimborsa titoli 2025

Piaggio

(Teleborsa) -ha avviato un’offerta finalizzata all’emissione di senior notes per un importo complessivo di Euro 250 milioni con scadenza 2030 (le “Notes”).I proventi dell’Offerta - spiega una nota - unitamente alla liquidità presente in bilancio, saranno utilizzati per rifinanziare interamente il prestito obbligazionario di ammontare complessivo in linea capitale di Euro 250 milioni con tasso 3.625% e scadenza 2025 emesso dall’Emittente (le “Notes Esistenti”), e per coprire le spese e i costi sostenuti in relazione all’Offerta.Il collocamento dell’Offerta è stato organizzato da BNP Paribas, BofA Securities Europe SA e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, HSBC Continental Europe, ING BankN.V. e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunners.