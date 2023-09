Plenitude e Dellorto insieme per un nuovo impianto fotovoltaico in Lombardia

Eni

(Teleborsa) - Plenitude () e, azienda specializzata nella costruzione di carburatori, sistemi di iniezione elettronica, corpi farfallati e centraline elettroniche, hanno firmato un accordo di(EPC) per la realizzazione a(CO) di unda 1,35 MWp. L’energia solare contribuirà ad alimentare lo stabilimento Dellorto e a migliorare l’efficienza energetica nell’ottica di una maggiore sostenibilità, consentendo di evitare emissioni di CO2 per un ammontare atteso di circa 603 tonnellate annue.Grazie alla formula contrattuale EPC gli interventi verranno realizzati, finanziati e garantiti da Plenitude mentre Dellorto pagherà unper 10 anni, relativo alla fornitura dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, che gli permetterà di avere una maggiore certezza della spesa migliorando al contempo la propria efficienza energetica. Finito tale periodo DELLORTO acquisirà la titolarità dell'impianto., Direttore Retail Italian Market di Plenitude, ha commentato: “Questo accordo, che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione congiunta di Eni Sustainable B2B e Dellorto, è in linea con la nostra strategia di creare valore attraverso la transizione energetica e di azzerare, entro il 2040, le emissioni nette di CO2 Scope1, 2 e 3. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione della sede italiana di Dellorto le nostre soluzioni energetiche per l’autoproduzione e impianti tecnologicamente avanzati che consentiranno un uso più efficiente e sostenibile dell’energia e di ridurre anche i relativi costi”., Amministratore Delegato di Dell’Orto S.p.A., ha dichiarato: “Anche per le aziende del nostro settore i requisiti di sostenibilità stanno diventando cogenti, all’interno di questi la transizione energetica è un pilastro imprescindibile. In quest’ottica si inserisce l’accordo con Plenitude, un progetto importante che ci consente un notevole passo avanti verso l’utilizzo di energia pulita, garantendoci allo stesso tempo un efficientamento energetico ed un miglioramento di immagine verso i clienti”