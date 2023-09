Somec abbassa guidance EBITDA dopo conti 1° semestre

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che ial 30 giugno 2023 si sono attestati a 191,6 milioni di euro, in crescita di 39,6 milioni rispetto ai 152 milioni del primo semestre 2022 (+26%, di cui l'1,8% relativo al favorevole effetto cambi). L'del primo semestre 2023 si è attestato a 9,8 milioni di euro, in aumento del 7,4% rispetto ai 9,1 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ma l'ha registrato una contrazione, attestandosi al 5,1% rispetto al 6% del primo semestre 2022.Ilè stato negativo per 1,8 milioni di euro, in peggioramento di 1,5 milioni rispetto alla perdita di 0,4 milioni del primo semestre 2022. Il risultato è stato gravato da oneri finanziari netti per 2,4 milioni di euro legati all'aumento dell'indebitamento lordo, nonché all'aumento del costo della componente di breve termine dello stesso."La robusta crescita dei ricavi e l'ottenimento di commesse di crescente prestigio confermano lasu cui stiamo puntando: crescita esterna, diversificazione, alto di gamma e sostenibilità - ha commentato il- Tutte le divisioni hanno registrato performance positive e anche nel trimestre in corso stiamo raccogliendo segnali che vanno nella medesima direzione, tanto che continuiamo a monitorare il mercato alla ricerca di nuove opportunità di rafforzamento, in particolare a beneficio di Mestieri"."Le risorse investite in struttura e organizzazione, oltre che i ritardi di alcune commesse più storiche e maggiormente impattate dall’inflazione, hanno inevitabilmente influenzato la marginalità del semestre, ma il potenziale inespresso del business e le azioni messe in campo dal management ci consentiranno di".La, escludendo gli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS161, si è attestata al 30 giugno 2023 a 70,4 milioni di euro, in aumento di 16,2 milioni rispetto ai 54,3 milioni registrati al 31 dicembre 2022. A determinare il peggioramento è stato in particolare il flusso di cassa derivante dall’attività operativa, negativo per 8 milioni di euro a causa dell'assorbimento di risorse a livello di capitale di esercizio netto (era stato positivo per 16,5 milioni nel primo semestre 2022).In merito alla, e con riferimento alle previsioni dello scorso marzo, Somec conferma le aspettative di forte crescita dei ricavi, il cui robusto trend spingerà il consuntivo 2023 ben oltre il livello di 360 milioni di euro già indicato; sima comunque in rialzo a doppia cifra sui 23,2 milioni dell'esercizio 2022; prevede una Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS16 compresa tra 40 e 50 milioni di euro; continua a prevedere il ritorno al pagamento del dividendo a valere sugli utili dell'esercizio 2023.