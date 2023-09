Tonica Tokyo. Evergrande crolla a Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana positivo per la borsa dimentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche con il listino di Hong Kong pesante dove il titolo Evergrande è crollato dopo aver dichiarato di non avere i requisiti per emettere nuovi bond, in vista dell'indagine della sua principale controllata domestica, Hengda Real Estate Group,L'indice giapponesechiude la seduta con un guadagno frazionale dello 0,94%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,44%.In rosso(-1,21%); come pure, in frazionale calo(-0,29%).Poco sotto la parità(-0,2%); consolida i livelli della vigilia(-0,08%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,73%, mentre il rendimento per ilè pari 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,6%; preced. 6,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,8%; preced. -1,8%).