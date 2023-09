Banche, BCE: probabile ulteriore aumento dei dividendi con boom dei buyback

(Teleborsa) - Leazionari pagando dividendi o riacquistando azioni, con "attraverso le banche". Lo afferma una nuova ricerca della Banca centrale europea (BCE), spiegando che - da un lato - le distribuzioni di capitale possono essere vantaggiose per la trasmissione monetaria nel lungo periodo, rendendo le banche attraenti per gli investitori, mentre - d'altro canto - le distribuzioni di capitale abbassano i coefficienti patrimoniali delle banche, a parità di tutti gli altri fattori.Viene fatto notare che, dalla fine della fase più acuta della pandemia e dalla scadenza della raccomandazione della vigilanza bancaria della BCE di limitare i pagamenti, le, soprattutto attraverso importanti programmi di riacquisto, recuperando il ritardo nelle distribuzioni perse negli anni precedenti.Sebbene i dividendi siano leggermente al di sopra del livello pre-pandemia, la. Questi rappresentano il 33% dei pagamenti basati sugli utili del 2021 e il 29% dei pagamenti pianificati sugli utili del 2022, mentre tra il 2017 e il 2019 i riacquisti erano praticamente inesistenti.I volumi di payout variano sostanzialmente tra le banche in termini sia di pagamento totale che di importanza dei riacquisti straordinari, mentre i piani dichiarati dalle banche suggeriscono che "è". Nel complesso, un campione di banche quotate dell'area dell'euro ha pagato o intende pagare circa il 50% dei profitti complessivi del 2022 in dividendi e riacquisti, notevolmente al di sopra del payout ratio aggregato del 44% per gli anni finanziari 2017 e 2018.Secondo la ricerca, le banche tendono a distribuire più capitale quando sono più redditizie, hanno una qualità degli asset più elevata (misurata dai rapporti sui prestiti in sofferenza) e più liquidità, e"Sebbene i recenti payout abbiano avuto un effetto di segnalazione positivo sui mercati finanziari, impegni di payout più elevati sono stati associati a una minore offerta di credito bancario e a tassi di prestito più elevati,della politica monetaria finora", si legge nella ricerca della BCE.