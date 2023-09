Franchi Umberto Marmi riceve il premio "Mastri della Pietra”

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - Alberto Franchi, Presidente e CEO di, ha ricevuto il prestigioso premio "Mastri della Pietra". La cerimonia di premiazione si è svolta oggi presso il Teatro Plus Hall 10 di Marmomacc.Alberto Franchi viene riconosciuto per la sua "incondizionata dedizione e passione nel guidare la sua azienda" verso traguardi sempre più significativi. Nel corso degli anni, ha dimostrato eccezionali competenze imprenditoriali, leadership visionaria e un profondo impegno sia verso la comunità locale che verso i suoi dipendenti. Sotto la guida di Alberto, Franchi Umberto Marmi è riuscita a trasformarsi con successo da piccola impresa del territorio a un fiore all’occhiello dell’eccellenza italiana e un marchio di fama internazionale che rappresenta l'esclusività e il prestigio del marmo di Carrara a livello mondiale.La guida di Alberto Franchi ha indirizzato l'azienda verso una crescita costante e virtuosa, basata su un impegno quotidiano verso l’eccellenza che si riflette nell'identificazione di nuove aree geografiche, l’acquisizione di showroom in mercati strategici quali gli Stati Uniti e l’Australia e alla partecipazione di importanti progetti architettonici e di design. Inoltre, ha investito nel miglioramento dei processi produttivi e distributivi di Franchi Umberto Marmi e nella scelta accurata di partnership strategiche, sia a livello locale che internazionali, volte a promuovere le caratteristiche uniche e naturali del marmo di Carrara.Oggi, Franchi Umberto Marmi è un'azienda impegnata nella gestione responsabile dell'intera catena del valore del marmo di Carrara secondo i principi ESG (Environmental, Social and Governance). Le certificazioni LCA (Life Cycle Assessment) ed EPD (Environmental Product Declaration) dimostrano l'impegno a ridurre gli impatti ambientali lungo il processo estrattivo e produttivo. Attraverso la FUM Academy, l'azienda promuove la formazione e l'educazione, collaborando con istituti locali e internazionali per trasmettere le competenze e l’artigianalità nel settore lapideo ai giovani. Nel lungo termine, Franchi Umberto Marmi mira a diventare un punto di riferimento per l'intera industria del marmo promuovendo le proprie iniziative di sostenibilità sia nel territorio di Carrara che nell'intera filiera del marmo di Carrara.