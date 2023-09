Ita Airways lancia la campagna marketing negli USA

(Teleborsa) -ha lanciato la sua campagna marketing “” rivolta agli Stati Uniti, nel corso di una conferenza pubblica nella sede del Consolato Generale d’Italia in Park Avenue a New York.Presenti, il Console Generale Fabrizio Di Michele e Massimo Allegri, regional manager Americas della compagnia aerea, il quale ha ricordato che “gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionaleper Ita, grazie ai collegamenti con l’hub di Roma Fiumicino che generano 122 voli settimanali.La campagna marketing - di cui è responsabile Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita - ha preso il via oggi, partendo da San Francisco e Los Angeles, dove resterà un mese, per poi spostarsi dal 28 settembre a Boston e Washington e dal 5 ottobre a New York e Miami.