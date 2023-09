Portobello, TP ICAP Midcap taglia fortemente il target price

Portobello

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato fortemente a(da 65,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 : anche se le entrate sono aumentate, i margini sono stati influenzati dalla controversia con l'Agenzia delle Entrate Secondo gli analisti, la controversia con l'Agenzia delle Entrate ha causato un, che ha avuto ripercussioni su: prezzo delle sue azioni, che è sceso del 37% dalla sanzione a luglio; reputazione; rapporti con nuovi clienti; liquidità disponibile."Prevediamo quindi uno2023, in cui ricavi, margine EBITDA e generazione di cassa continueranno ad essere influenzati", si legge nella ricerca.TP ICAP Midcap ha quindisui ricavi per il 2023 a 156 milioni di euro (rispetto ai 170 milioni di euro inizialmente previsti). Nonostante il leggero miglioramento dell'EBITDA che dovrebbe verificarsi nel secondo semestre del 2023, hanno abbassato le stime per il 2023 a 7,4 milioni di euro per un margine del 4,7% (rispetto al 16% stimato).