Rifiuti, Unirima: "Antitrust accerta non correttezza procedure Bacino Venezia Ambiente e Veritas"

(Teleborsa) -, associazione che rappresenta le imprese attive nel settore del macero e del riciclo di materiali,riguardo " l’erroneità e l’anti-concorrenzialità delle procedure messe in atto dal Consiglio die dalla società in housenell’erogazione del servizio di"."Il parere dell’AGCM, arrivato a seguito di una segnalazione promossa da alcune associate venete unitamente ad Unirima - si sottolinea - ha riconosciuto la validità di quanto abbiamo sempre sostenuto:in relazione alla gestione dei rifiuti urbani ma devono promuovere e incentivare adeguati meccanismi volti a garantire mercato e concorrenza tra operatori".L’Antitrust, in sostanza, ha ritenuto illegittime le procedure che hannoal di fuori del canale del servizio pubblico, violando la concorrenza nel settore a danno degli operatori privati.a effettuare il conferimento dei rifiuti presso il servizio pubblico - si afferma - in presenza di un mercato e operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento. L'economia circolare deve essere alimentata da una maggiore spinta verso un sempre più ampia concorrenza".