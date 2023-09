Salone Nautico Genova chiude con forte aumento visitatori

(Teleborsa) -la 63^ edizione del, che non sembra aver risentito de maltempo che ha caratterizzato le prime giornate di esposizione e d ha segnato unsul 2022. La prossima edizione del Salone si terrà dal 19 al 24 settembre 2024."La nautica è un business importante che ha una grandesulla nostra città", ha sottolineato il, assicurando ce entro il prossimo anno "sarà completo anche ilma il nuovo layout è già stato apprezzato quest'anno"."E' stato uno. Sette ministri e un presidente del Consiglio sono venuti qui per celebrare un settore che cresce al 20% ma anche un quartiere intero rigenerato da una penna come Renzo Piano", ha convenuto ilti."Per me è il quinto Salone e siamo sempre andati in crescendo, ma quest'anno siamo arrivati ad un livello altissimo", ha affermato il presidente di Confindustria Nautica, durante la tradizionale conferenza stampa conclusiva, aggiungendo "diventeremo i numeri uno, ve lo garantiamo, ma per farlo dobbiamo investire di più in infrastrutture perché' è difficile arrivare a Genova".