Scuola, l'anno scolastico riparte con i soliti problemi

(Teleborsa) -. Sono i tre motivi sui quali l’amministrazione scolastica deve agire in fretta: diritto allo studio, continuità didattica e assunzioni in ruolo.Secondo, presidente del sindacato della scuola Anief "per le scuole per lottare c, per realizzare isu orientamenti e tutoraggio. Ma il sindacalista chiede che "sui posti vacanti da diversi anni", in luogo dei soliti contratti pluriennali, perché"Se vuoi chiamare un supplente per tre anni, come stabilisce l'Europa, lo devi stabilizzare. - spiega Pacifico in una intervista rilasciata a Teleborsa - A queste condizioni si potrebbe pensare di: sono più di 400mila i precari che hanno oltre tre anni di insegnamento svolto e sono quelli che dovrebbero essere stabilizzati dallo Stato subito".Il leader dell’Anief rilancia quindi la proposta delche permette di individuare i docenti "dalle stesse graduatorie da cui sono chiamati come supplenti". "Certamente – conclude - non mortificando il merito: chi ha l'abilitazione o la specializzazione dovrà essere ammesso ai corsi universitari e dovrà meritare l'acquisizione del titolo per essere confermato nei ruoli".