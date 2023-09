United Natural Foods passa in perdita nell'ultimo trimestre

United Natural Foods

(Teleborsa) -, azienda statunitense di alimenti naturali e biologici, ha chiuso il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conin aumento del 2% a 7,4 miliardi di dollari e unadi 68 milioni di dollari, rispetto a un utile di 39 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. L'è sceso a -0,25 (vs +1,27 dollari un anno fa)."Il nostro quarto trimestre ha concluso unin cui abbiamo continuato a concentrarci sul servizio a clienti e fornitori e abbiamo anche lavorato diligentemente per migliorare l'efficacia operativa e le nostre capacità tecnologiche - ha affermato il- Sebbene abbiamo aumentato le vendite in tutti i canali dei nostri clienti, la redditività è diminuita principalmente a causa della diminuzione dei guadagni negli approvvigionamenti guidati dall'inflazione e delle elevate differenze inventariali. Ci aspettiamo ulteriori ostacoli mentre continuiamo a garantire elevati benefici inflazionistici durante la prima metà dell'anno fiscale 2024".