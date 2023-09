Banca d'Italia, accordo di collaborazione con ANBSC

(Teleborsa) - Lae l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata () hanno sottoscritto untra le due istituzioni.L'accordo, entrato in vigore il 25 settembre 2023, è finalizzato a unaalla criminalità organizzata in attesa della loro destinazione, con la partecipazione di alcune Sedi della Banca d'Italia.Con una durata di, l'accordo permette di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Agenzia con l'obiettivo di riportare i beni sequestrati nel circuito legale, si legge in una nota.