BeSafe Group chiude round Serie A da 3 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda insurtech che opera dal 2018 nel settore travel coprendo oltre 14 paesi, ha, con l'obiettivo di rafforzare il team di vendita e intensificare la sua espansione in Italia e nel mondo. I nuovi fondi supporteranno anche lo sviluppo tecnologico di soluzioni assicurative personalizzate e dell'innovativa piattaforma di gestione dei sinistri, con l'obiettivo di tutelare gli incassi degli operatori turistici e offrire ai viaggiatori il rimborso in soli 7 giorni in caso di cancellazione.La startup offre unache si integra direttamente nell'offerta degli operatori turistici per garantire i loro incassi, offrendo al contempo un'esperienza di acquisto semplice e sicura al viaggiatore. Attivando il servizio, la compagnia assicurativa si fa carico del rimborso in caso di cancellazione da parte dell’ospite, sollevando la struttura da questa incombenza e garantendo il suo guadagno.Il round è guidato da, venture capital specializzato in investimenti seed e post - seed e da, per conto del fondo Azimut Digitech Fund, con l'Advisory di FNDX. All'operazione hanno partecipato anche, che insieme a PranaVentures ha deciso di reinvestire, insieme astrategici. L'operazione fa parte di un piano di sviluppo più ampio della società che ha già raccolto 1,7 milioni di euro tra il 2021 e il 2022, in gran parte ottenuti dagli stessi investitori oltre che da operatori specializzati quali LVenture Group."Fortificare ulteriormente il posizionamento di BeSafe in Italia e velocizzare la nostra strategia di sviluppo anche all'estero: questi gli obiettivi della raccolta - ha dichiarato, co-Founder di BeSafe - I fondi sono necessari a continuare il percorso di innovazione e ampliare il nostro team con nuovi talenti, in gran parte dedicati al rafforzamento del team commerciale e tech".BeSafe hada tutto il mondo e costruito una rete di oltre 1.600 clienti e oltre 50 partner tecnologici e compagnie assicurative come, Europ Assistance,ed Ergo. Grandi catene alberghiere come Voi Hotels, Arbatax e Best Western, nonché tour operator come AllTours, Dirotta da noi e REIMA Tours hanno scelto BeSafe Group per proporre viaggi sicuri ai loro ospiti.