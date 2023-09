Bollette luce, previsti aumenti in prossimo trimestre

(Teleborsa) -"Un po' di sussulto ci sarà, non sarà come l'anno scorso, ma inevitabilmente quelle oscillazioni che vediamo sul mercato si riflettono sulLo ha anticipato il presidente di Arera,alla vigilia della diffusione dell'aggiornamento delle tariffe delle bollette elettriche per il prossimo trimestre, nel corso dell'ItalianNon parliamo di aumenti come quelli dello scorso anno - ha chiarito - maNel frattempo, sottolinea il presidente di Arera, “stiamo vedendo un settore in evoluzione, che ha messo in campo iniziative di diversificazione, una flessibilità molto maggiore rispetto a prima”.Non ci sono più i prezzi record di un anno fa, ma allo stesso tempo “nessuno si illude di avere i livelli del 2019”. Per quanto riguarda il gas, invece, Besseghini avverte: “. Anche se la situazione è decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno.