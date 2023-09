ELSA Solutions ammessa in Borsa. Debutta su EGM il 28 settembre

MIT SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose,, dopo aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La società ha chiuso il collocamento delle proprie azioni con unacomplessiva pari a 4,2 milioni di euro. Ildi collocamento è stato definito in 2,5 euro cadauna, con unaalla data di inizio delle negoziazioni pari a 7,8 milioni di euro con riferimento alle sole azioni ordinarie e pari a 9,2 milioni di euro considerando anche le azioni a voto plurimo. Il flottante è previsto pari al 53,96% delle azioni ordinarie in circolazione e al 34,99% dei diritti di voto complessivi."La quotazione è ragione di grande soddisfazione per una iniziativa, nata oltre 40 anni fa con lo scopo originario di intraprendere una piccola impresa famigliare - ha commentato il- Anche nelle più ottimistiche previsioni i nostri sogni di allora non potevano neppur lontanamente ipotizzare il raggiungimento di questa. Oggi è un giorno di particolare importanza che ci stimola e che ci sprona ulteriormente a crescere e a migliorare, consci della responsabilità di essere una azienda quotata".Nel processo di quotazione, la societàda Gianni & Origoni (Consulente legale),(Euronext Growth Advisor, specialista e Joint Global Coordinator),(Joint Global Coordinator), ADVANT Nctm (Consulente legale dei Joint Global Coordinators),(Advisor finanziario) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile (società di revisione).