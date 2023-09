Energia, Descalzi: "Sistema frammentato e più soggetto a oscillazioni"

Eni

(Teleborsa) - Iloggi è "moltoe molto più soggetto ad aumenti e riduzioni". E' quanto affermato dall'Ad di, a margine dell'Italian Energy Summit 2023, parlando di un mercato "ancora molto volatile, nonostante gli stoccaggi in tutta Europa abbiano superato il 95% di riempimento", a seguito del gap prodotto dal blocco delle importazioni dalla Russia, che ha creato un "buco di 150-160 miliardi di metri cubi".Per Descalzi "laè dovuta al fatto che, non essendoci più questi flussi via tubo, si ricorre al GNL" e quindi si presentano oscillazioni dei rezzi, come nel caso degli scioperi in Australia e del rallentamento delle manutenzioni norvegesi,previste nelle prossime settimane.Parlando del, il numero uno di Eni ha confermato chetoccherà quest'anno i 102 milioni di barili al giorno, quindi un aumento di 2,5 milioni", ma. "L'offerta è inferiore non solo per l'Opec - ha spiegato - ma anche perché, quindi queste oscillazioni creano delle perturbazioni sul mercato".Al contrario, il manager ha spiegato che glie "non possiamo fermarci", giacchédi investimenti dall'inizio. A proposito dello slittamento delle tempistiche dello stop ai motori benzina e diesel in Regno Unito, Descalzi ha affermato "è giusto darsi degli obiettivi, ma bisogna dare a ogni Paese la libertà di raggiungerli in funzione del suo assetto energetico e delle sue tecnologie che ha, altrimenti si rischia di dover tornare indietro ed è un peccato".Descalzi ha parlato anche dell', affermando che ", per cui ilsul quale stiamo lavorando, e lo annunceremo quando sarà finalizzato, èper dare una quota, fissare un valore, valorizzarla. Un passoin Borsa, che perseguiremo".