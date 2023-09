ESI sottoscrive tre contratti nel fotovoltaico

ESI

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero - ha sottoscrittoper un importo complessivo di 1,1 milioni di Euro.In particolare la prima estensione, pari a 0,72 milioni di Euro, riguarda il contratto (comunicato in data 25 maggio 2022), per la realizzazione in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano) di due impianti fotovoltaici posizionati presso le strutture aziendali di Brembo e Keter Italia della potenza totale di 4.801 kWp.La seconda e terza estensione contrattualizzata, pari a 0,39 milioni di Euro, riguardano la realizzazione in Italia, sempre in modalità EPC, di due dei sei impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 10,91 KWp, rientranti nell’accordo quadro con un primario operatore internazionale, comunicato in data 26 ottobre 2021."Siamo, pari a 1,1 milioni di Euro. Voglio anche sottolineare come, alla data odierna, residui un portafoglio ordini di commesse ancora da evadere, pari a 22,56 milioni di Euro, un valore importante in prospettiva dell’esercizio 2023", ha commentato