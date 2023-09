Germania, indice GFK ottobre peggiora a -26,5 punti

(Teleborsa) - Peggiora e delude le attese lanel mese di2023. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -26,5 punti, rispetto al -25,6 di settembre (dato rivisto da un preliminare di -25,5). La lettura è peggiore delle attese degli analisti, che erano per un livello del sentiment a -26 punti.Migliorano le, con l'indicatore che sale di 2,8 punti a quota -3,4 punti. Sale anche l'indicatore sulla, che si porta a -16,4 punti (+0,6). Quello sulleè pressoché stabile a -11,3 punti.Dopo un aumento di 7,5 punti, laè salita al valore di 8 punti, il livello più alto dall'aprile 2011 quando era pari a 8,8 punti. Questa crescita significativa ha causato un leggero calo della fiducia dei consumatori per la seconda volta consecutiva. "Ciò significa che le possibilità di una ripresa della fiducia dei consumatori quest'anno sono probabilmente scese a zero - spiega Rolf Burkl, esperto di consumi di GfK - Le ragioni di ciò sono un tasso di inflazione persistentemente elevato dovuto al forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia. Di conseguenza, quest'anno i".