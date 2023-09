Gruppo BCC Iccrea finanzia Gruppo Ascopiave per parco eolico in Calabria

(Teleborsa) -rinnova il suo sostegno alla transizione energetica con un, controllata dale partecipata con una quota minoritaria dal Gruppo Renco, per per la realizzazione di un nuovodi euro è stato concesso dalla capogruppo BCC Banca Iccrea eddel valore complessivo di 250 milioni, destinata a sostenere le PMI e Mid Cap italiane attive negli investimenti a positivo impatto ambientale. Banca depositaria dell’operazione è BCC Pordenonese e Monsile, già banca di relazione del Gruppo Ascopiave.Il finanziamento permetterà di realizzare il", nei comuni di Belcastro e Petronà (Catanzaro), in Calabria, composto da 6 aerogeneratori Vestas di potenza unitaria pari a 3,6 MW per una. A regime il parco eolico avrà unaall’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 14.000 famiglie. Nei 30 anni di produzione, l’effetto di riduzione della CO2 prodotta sarà pari a ca. 319.000 tonnellate e pari all’assorbimento di circa 350.000 alberi.Ad oggi èdel Parco Eolico tramite contratto chiavi in mano da parte del Gruppo Renco ed è prevista"Siamo orgogliosi di aver concluso questa ulteriore operazione con il Gruppo BCC Iccrea a supporto del piano industriale del Gruppo che, grazie alla realizzazione di questo nuovo parco eolico, potrà vantare a fine 2023 una capacità installata pari a 84 MW, compiendo un importante passo avanti nel raggiungimento dell’obiettivo di oltre 220 MW installati al 2026, così come previsto dallo stesso piano industriale", ha dichiarato, CFO del Gruppo Ascopiave."Con questa operazione, insieme alla nostra Capogruppo BCC Banca Iccrea, stiamo dimostrando di essere presenti, concreti e pronti ad accompagnare aziende di questo calibro che offrono prestigio e riconoscibilità al territorio, in piena aderenza alla nostra mission", ha dichiarato il Direttore Generale di BCC Pordenonese e Monsile"Il Gruppo BCC Iccrea da sempre attento a sostenere le iniziative volte a creare infrastrutture con un forte impegno sul fronte della sostenibilità e dello sviluppo del territorio" ha aggiunto, responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea.