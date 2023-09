High Quality Food, utile semestrale sale a 0,4 milioni di euro

High Quality Food

(Teleborsa) -(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, ha chiuso ilcon unpari a 10,4 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2022, riconducibile principalmente ai ricavi delle vendite che ammontano a 9,2 milioni di euro, in crescita dell'8,3%.L'è positivo per 0,8 milioni di euro con unapari all'87% sul valore della produzione, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nel quale era 0,6 milioni con una marginalità del 6,3% sul volume d'affari. Ilè positivo per 0,4 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto ai 0,2 milioni di un anno fa (+87,3%)."Siamo orgogliosi di poter annunciare risultati così positivi e premianti sin dal primo semestre - ha commentato l'- La curva di crescita è rilevante rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sia in termini di ricavi che di valore della produzione, EBITDA ed EBIT. Il conseguimento di questi risultati, in uno scenario economico caratterizzato da volatilità e complessità geopolitiche con importanti conseguenze dal punto di vista energetico e di approvvigionamento di materie prime,di marketing che trovano continuo riscontro nel mercato in cui operiamo premiando l'eccellenza del luxury food italiano".Laal 30/06/2023 è positiva (debito) per 4,9 milioni di euro, in miglioramento di 1,6 milioni rispetto al 31/12/2022 (positiva per 6,5 milioni). La PFN è composta principalmente da disponibilità liquide per circa 2,4 milioni e debiti finanziari per circa 7,3 milioni.High Quality Food ha deliberato di effettuare unmediante un versamento in conto capitale di 600.000 euro, al fine di aumentare la dotazione patrimoniale della stessa in linea con la strategia di integrazione verticale della filiera produttiva, come già noto al mercato.