Il Comparto utility in Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-0,58%)

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 33.602,02, ha chiuso a 33.648,27, in calo di appena -195,09 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 351,66, dopo aver aperto a 357,61.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, sottotono, che chiude la seduta con un calo del 3,05%.Risultato negativo per, con una flessione dell'2,00%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Tra leitaliane, composto ribasso per, in flessione del 3,35% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,88%.Tra i titoli adel comparto utility, discesa moderata per, che chiude la giornata del 27 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.