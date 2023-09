Omer, commessa da Hitachi Rail per arredo treni metropolitana di Milano

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, haavente ad oggetto la, linee M1, M2 e M3. L'avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire già dalla fine del 2023, con una durata del contratto prevista fino al 2025.La commessa affidata alla società è relativa la realizzazione delle pareti trasversali e dei rivestimenti longitudinali del treno, compresi della seduta. Il valore del contratto, del quale non è possibile dare piena disclosure,, si legge in una nota."Siamo contenti di aver siglato questo accordo che permette alla nostra azienda di mettere in campo tutte le competenze acquisite in oltre 30 anni di attività in un progetto che pone la massima attenzione al design, all'accessibilità, al comfort, alla sicurezza ed alla sostenibilità - ha commentato l'- Questo contratto, inoltre, ci consente di rientrare nel mercato delle metropolitane italiane e di proporre i nostri interiors, prodotti realizzati sia in lega leggera che in materiale composito, già molto apprezzati su altre metropolitane di diverse città europee".