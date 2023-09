PA, Giorgetti: 1 miliardo per rinnovo contratti pubblici in Legge di Bilancio

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha fatto sapere che, "nonostante la difficile congiuntura, il Governo ha destinato nella legge di Bilancio 2023 un primo stanziamento di un miliardo di euro" per ilnel. Nel corso di un Question Time alla Camera, Giorgetti ha precisato che ulteriori risorse per una nuova stagione di rinnovi contrattuali saranno decise "nell'ambito del quadro economico definito dallache oggi il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare".Il ministro ha risposto anche ad un'interrogazione in merito alle decisioni dellasui. "Il Governo continua a monitorare con attenzione sia le decisioni prese dalle istituzioni europee sul tasso di interesse sia l'andamento dei prezzi, al fine di adottare eventuali interventi di sostegno per le famiglie più svantaggiate e per garantire la competitività delle imprese". Giorgetti ha poi sottolineato che "la, a prescindere dall'andamento dei tassi, è comunque, un ambito di intervento prioritario del Governo" ricordando che "le condizioni eccezionalmente favorevoli degli anni scorsi, garantendo bassi tassi di interesse sui mutui, si riflettono ancora sul tasso d'interesse medio sulle consistenze dei mutui alle famiglie".Il governo, ha aggiunto Giorgetti "è intervenuto prorogando più volte le misure diper l'acquisto dellain favore di giovani coppie, di giovani fino a 36 anni, dicon figli minori nonché dei conduttori di alloggi IACP". "Posso anticipare – ha aggiunto – che, con un decreto-legge che sarà sottoposto oggi al Consiglio dei ministri, tale misura sarà ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre prossimo".Laattraverso il ravvedimento operoso, ha poi dichiarato rispondendo ad un altro quesito posto dai deputari, "evita la pena di morte per migliaia di: "non è un atto di clemenza, ma di ragionevolezza". "Ilappena approvato dal Consiglio dei ministri, detta norme che consentono di esercitare esclusivamente il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, commesse tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – ha spiegato Giorgetti –, regolarizzando entro la fine dell'anno la posizione con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge. In altre parole, si ribadisce, la norma consente ai contribuenti di avvalersi di un istituto gia' esistente e attualmente in vigore, con la possibilità, previo pagamento delle somme dovute, di evitare la 'pena di morte' per migliaia di esercizi commerciali".