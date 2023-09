Ratti riduce la perdita nel primo semestre

Ratti

(Teleborsa) - Il primo semestre dell’anno in corso disi chiude conper Euro 44,6 milioni, con un incremento di Euro 5,6 milioni (+14,3%) rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.Il(EBIT), negativo per Euro 0,5 milioni, migliora di Euro 0,4 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (negativo per Euro 0,9 milioni).Ildi periodo, pur negativo per Euro 0,7 milioni, riporta un incremento di Euro 0,2 milioni rispetto al medesimoperiodo dell’esercizio precedente (negativo per Euro 0,9 milioni).Lanetta passa da Euro – 5,2 milioni al 31 dicembre 2022 a Euro – 7,7 milioni al 30 giugno 2023, dopo aver distribuito dividendi per Euro 2,7 milioni.