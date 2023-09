UBS e Credit Suisse, rumors: indagine USA su presunta evasione sanzioni russe

Credit Suisse Group

(Teleborsa) - Ilavrebbenei confronti diper presunte mancanze di conformità che hanno consentito ai clienti russi di eludere le sanzioni. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della situazione.Quella che era iniziata come una serie di subpoena inviati a una serie di banche all'inizio di quest'anno si è trasformata in un'indagine su vasta scala incentrata su Credit Suisse, hanno riferito le fonti. L'e potrebbe non portare ad accuse o ad un accordo, hanno detto le persone.L'indiscrezione ha fattodi UBS alla Borsa di Zurigo. Si muove in territorio negativo, che si attesta a 22,23 CHF, con un calo del 3,39%, dopo essere scesa fino a quota 21,20 CHF.