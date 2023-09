Almawave lancia nuova soluzione di ESG Scoring per banche e imprese

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha comunicato che la controllataha, nuova soluzione di ESG Scoring per banche e imprese.Si tratta di uno strumento di ESG Scoring chedelle società Almawave e The Data Appeal Company, uniti a molteplici informazioni sui temi di sostenibilità e inclusione in costante aggiornamento. D/AI ESG consente agli utilizzatori - siano essi ESG manager, dirigenti aziendali o figure impegnate nell'implementazione delle performance ESG delle proprie strutture - di disporre di una molteplicità di funzioni, si legge in una nota."Nel contesto attuale in cui ogni realtà è chiamata con sempre maggiore urgenza a misurare le proprie performance in ambito ESG per rispondere agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile il software, grazie a particolariche è in grado di garantire ai suoi fruitori, funge da vero e proprio alleato strategico per la creazione di valore in un’ottica di sostenibilità", ha commentato, CEO e founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave.