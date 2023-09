Bond MAIRE, chiusa in anticipo l'offerta grazie a forte domanda investitori

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -in merito all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028”, avviata in data 26 settembre 2023, fa sapere che è stata chiusa anticipatamente in data odierna, grazie alla forte domanda degli investitori istituzionali e retail che ha permesso di raggiungere l’ammontare massimo di 200 milioni di euro il terzo giorno., ha commentato: “Lo straordinario successo dell’offerta testimonia il forte apprezzamento per la solidità di MAIRE e il suo impegno concreto nella sostenibilità, che da oggi è profondamente integrata anche nella gestione finanziaria.e rappresenta un’ulteriore conferma della validità della nostra strategia di abilitatori della transizione energetica”.Nell’ambito dell’offerta, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo di 200 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di 1.000 ciascuna. I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano a 200 milioni.La data di emissione delle Obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 5 ottobre 2023. Gli interessi sulle Obbligazioni - che matureranno al tasso fisso annuo del 6,50%, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 - saranno pagati in via posticipata il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana per il 5 ottobre 2023. In pari data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.