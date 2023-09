Fed, Goolsbee: visione tradizionalista potrebbe trarre in errore

(Teleborsa) - "La visione tradizionalista ci induce a considerare la crescita attuale e le condizioni del mercato del lavoro come i principali indicatori del ritorno dell'inflazione al target", ma "questa visione non tiene conto degli aspetti chiave della nostra recente esperienza inflazionistica e che, nel contesto odierno, cnella politica a breve termine". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, in un intervento al Peterson Institute for International Economics."La risoluzione degli shock dell'offerta, il ritorno della composizione della domanda su modelli più stabili e la credibilità della Fed sono fondamentali per spiegare perché penso che oggi", ha aggiunto.Secondo Goolsbee, "alla fine, riusciremo a riportare l'inflazione al livello del nostro obiettivo, qualunque cosa accada. L'inflazione deve ancora scendere. Ma non possiamo nemmeno perdere di vista il fatto chenella storia delle banche centrali: sconfiggere l'inflazione senza danneggiare l'economia. Se ci riusciremo, il percorso d'oro sarà studiato per anni. Se falliremo, sarà anche studiato per anni. Ma puntiamo ad avere successo".